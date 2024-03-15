О том, как президент Европейского Совета выказал «поздравления» кремлевскому тирану Владимиру Путины, отметив высокую вероятность его абсолютной «победы» на так называемых «выборах» президента государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Шарля Мишеля.

По словам Мишеля, он предварительно намерен «поздравить» Владимира Путина с победой на стартующих сегодня выборах. При этом глава Евросовета подчеркнул, благодаря чему возможен такой «успех» российского диктатора. В частности, речь идет о том, что в РФ ликвидирована какая-либо оппозиция, не существует прав и свобод у граждан, а также полностью отвергнута свобода выбора лидера.

Таким образом, голосование в России является совершенной формальностью, результаты которой лишь закрепят дальнейшее пребывание Путина у власти, тем самым продемонстрировав как россиянам, так и мировому сообществу, так называемое «сплочение» общества РФ вокруг главы Кремля.

Ранее мы писали о том, какие методики использует российский ЦИК для «накрутки» числа избирателей на ВОТ Украины.