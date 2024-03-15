О том, что немецкими правоохранителями уже задержана группа лиц, подозреваемых в убийстве нашей соотечественницы, при этом, удалось также найти и 5-недельного ребенка жертвы, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания Schwetzinger Zeitung.

Как стало известно немецким журналистам, полиция смогла обоснованно арестовать двух личностей, которые, вероятно, напрямую участвовали в убийстве, произошедшем в городке Хоккенхайм. В частности, задержаны 43-х и 44-х летние мужчины, которых доставили в суд 14-го марта, а затем отправили в пенитенциарные заведения.

Кроме того, следственная группа разыскала ребенка погибшей женщины — пятинедельную девочку доставили в медучреждение, где проанализировали ДНК, — результат теста подтвердил, что это действительно дитя 27-летней Маргариты.

Также, после проведения вышеописанного обследования, девочка передана под опеку ювенального управления, однако мать жертвы, 51-летнюю Марину Стеценко, все еще не нашли.

Ранее мы писали о том, как нашли тело убитой Маргариты в ФРГ.