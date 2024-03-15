О том, что «неизвестные» патриоты Украины, фактически с самого утра среды, 15-го марта, вывели из строя целый ряд сайтов, запущенных с подачи Кремля, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

В частности, дело касается страниц как самопровозглашенных республик, так и частично оккупированных регионов Украины, и это:

dnr.izbirkom.ru;

lnr.izbirkom.ru;

crimea.izbirkom.ru;

zaporozhye.izbirkom.ru;

kherson.izbirkom.ru.

Также, «не отвечают» на запросы и прочие интернет-ресурсы:

enakievo.gosuslugi.ru;

sovminlnr.ru.

Следует отметить — оккупанты пытаются оперативно восстановить доступ к указанным сайтам, поскольку именно эти порталы обеспечивают процесс «выборов», однако все усилия — тщетны.

Ранее мы писали о том, как в Минобороны Великобритании оценивали вероятность «высокой явки» на псевдовыборах президента РФ на ВОТ Украины.