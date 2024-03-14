Американское издание Politico заявило о том, что представители трех европейских государств выступают против идеи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать доходы от замороженных активов страны-агрессора на территории организации для закупки оружия для Киева, информирует «НБН».

Журналисты, ссылаясь на неназванного европейского чиновника, рассказали, что на встрече послов 27 государств-членов организации в среду, 13 марта, представители Венгрии, Мальты и Люксембурга выражали сомнения относительно использования прибыли от замороженных активов РФ на территории блока для закупки снарядов для ВСУ.

СМИ отмечает, что представители этих трех стран заявляют об усложнении переговоров из-за предложения главы ЕК потратить эти средства для военной помощи Киеву, так как ранее члены Евросоюза согласились с тем, что деньги используют для восстановления Украины.

На днях главный дипломат ЕС Жозеп Боррель допустил закупку снарядов для украинских войск за счет замороженных активов РФ, назвав условие для этого.