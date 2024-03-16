О том, что «освободители» лишь пытаются штурмовать плацдарм защитников нашей страны на левом берегу Днепра, а по правобережью захватчики только наносят интенсивные удары из РСЗО и артиллерии, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, враги не прекращают терроризировать Юг — российско-оккупационные войска увеличили интенсивность обстрелов на протяжении последних 7 дней, то есть накануне «выборов» в России. Кроме того, «рупоры Кремля» стремятся выгоднее «продать» историю об «успешной» высадке «второй армии мира» на правом берегу Днепра. Однако, на самом деле данная попытка оказалась неудачной, и «хорошие русские» снова понесли потери.

Помимо всего вышеописанного, продолжается идентичная работа на левобережье, где защитники удерживают плацдарм — оккупанты продолжают атаки без использования бронетехники: в течение минувших суток, зафиксировано 3 таких штурма, которые были отбиты, а «враг снова с потерями вернулся на исходные позиции».

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW называли месяцы, в которые армия Путина попытается продолжить наступление в Украине.