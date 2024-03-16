О том, что, если провести сравнение с довоенными показателями, количество вакансий на рынке труда Украины в сфере информационных технологий сократилось на 107 процентов, и, соответственно, «просел» размер зарплат, пишет «НБН», ссылаясь на материал «РБК-Украина».

В частности, объем предложений соискателям трудоустройства упал:

на front-end разработчиков — минус 81 процент;

на back-end разработчиков — минус 75 процентов;

на QA-тестировщиков — минус 63 процента.

Вопреки тому, что зарплаты в сфере IT пока еще остаются одними из самых высоких в Украине, средний показатель после полномасштабного вторжения РФ снизился — если в 2022-м года «айтишникам» наниматели готовы были платить 3 435 долларов максимально, то к концу 2023-го года, — не более 3 300 долларов. Впрочем, это касается лишь «сеньоров» или «миддлов» в IT, обычный же специалист в Украине может рассчитывать на 50 000 — 60 000 гривен.

Ранее мы писали о том, в каких сферах экономики Украины регулярно повышают зарплаты работникам.