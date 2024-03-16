О том, что киберспециалистами Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), проведена успешная атака на систему госуслуг РФ, посредством которой проводился электронный формат голосования на так называемых «выборах президента», пишет «НБН», ссылаясь на источники «Укринформа».

По словам представителей ГУР МОУ, усилиями наших специалистов «положен» сайт госуслуг РФ, и аналогичная «неурядица» коснулась и система голосования. Как стало известно, киберэкспертам ГУР удалось обойти всю структуру защиты, и нанести стране-агрессору такой вред, который она не сможет устранить до самого конца голосования.

Помимо вышеуказанного, ГУР МОУ приступило к осуществлению серии атак на электронный функционал провластной партии «Единая Россия».

Ранее наш новостной портал информировал, что вчера, 15-го марта, специалисты движения сопротивления Украины «положили» ряд сайтов «избиркомов» ВОТ нашей страны.