О том, что в соответствии с данными анализа, проведенного Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), масштабы экспорта оружия из РФ упали на 53 процентов в периоды с 2014-го по 2018-й года и с 2019-го по 2023-й года, а также в чем причины таких «проседаний», пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

В частности, из-за вышеописанной тенденции, государство-террорист опустилось со 2-го на 3-е место в общемировом рейтинге экспорта вооружений: поставки российского оружия в 2023-м году снизились на 52 процента, в сравнении с 2022-м годом. Кроме того, лишь правительства 12 стран пожелали получить основные типы российских вооружений в 2023-м году, тогда как в 2019-м году, оружие из РФ покупало 31 государство.

Аналитики военной разведки Британии перечислили ключевые факторы, спровоцировавшие вышеописанное уменьшение:

российско-оккупационные войска отдают приоритет отечественной технике для ведения операций в Украине, регулярно восполняя значительные потери;

у «клиентов» РФ снизились запросы из-за ожиданий ответных санкций и глобального осуждения Москвы за развязывание войны против Украины.

Ранее мы писали о том, что в РФ заметно возросло количество военных инвалидов из-за вторжения в Украину.