О том, что оккупанты «отжали» не менее 500 предприятий, передав их под управление своего «руководства», и теперь захватчики начали смело отчитываться касательно «возобновления работы» ими же «национализированных» структур, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам Федорова, «власти» не только «экспроприировали» вышеописанные коммерческие предприятия, но и отнимают частное жилье на ВОТ Запорожья. В частности, в списки «бесхозных», то есть готовых к «отжатию», вносится все большее количество квартир и многоквартирных домов. Кроме того, вернуть подобное жилье в распоряжение законного владельца будет сверхсложно, даже если собственник сможет попасть на оккупированную территорию.

Также, оккупанты регулярно отчитываются о начале посевной кампании, надеясь, что собранный в этом году урожай с земли Запорожья, позднее смогут вывезти и продать. При этом, «власти» еще не оплатили местным жителям аренду за землю, взятую в 2023-м году.

Ранее мы писали о том, что Федоров называл цель программы «время героев», запущенной РФ на оккупированном Запорожье.