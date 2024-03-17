О том, что армия Путина фактически разбомбила центральные кварталы Большой Писаревке, расположенной в Сумской области, пишет «НБН», ссылаясь на эмоциональное видео, обнародованное в Facebook-аккаунте главы Великописаревской общины Людмилы Бирюковой.

По словам Бирюковой, сегодня, 17-го марта, российско-оккупационные войска практически сравняли с землей центр поселка Великая Писаревка. Именно поэтому, каждому гражданину, проживающему в данном населенном пункте, необходимо поскорее сделать надлежащие выводы, касательно ценности жизни, и оперативно прийти на эвакуацию (объявлена с 10-ти часов утра этого дня).

Кроме того, чиновница добавила — услуги и консультации относительно эвакуационных мероприятий станут предоставляться специалистами поселкового совета в телефонном и онлайн-формате.

Ранее мы писали о том, сколько дронов-камикадзе «Шахед» было сбито ПВО Украины в ночь на 17-е марта.