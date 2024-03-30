О том, что пятничной ночью было весьма жарковато в «треугольнике» между Кальчиком, Македоновкой и Аслановым (Мариупольский район), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, удар был нанесен по сети тоннелей, которые «освободители» используют в качестве хранилищ бронетехники, боекомплектов и систем ПВО: у путинской армии существенно поубавилось средств — в соответствии с визуальными подтверждениями очевидцев, захватчики не досчитаются 4 единиц гусеничной техники и некоторой части ЗРК С-300.

Советник мэра Мариуполя добавил, что «вторая армия мира» с утра субботы, 30 марта, перекрыла въезд/выезд из Македоновки, Зари, Кальчика и Водяного, поскольку пытается провести поисковые мероприятия, и отыскать наводчиков.

Андрющенко резюмировал:

Ищут обломки в машинах, взрывчатку, оружие и придирчиво спрашивают о проукраинском активе. Искатели приключений…

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее мы писали о том, что Андрющенко показывал фотосвидетельство существования «рынка невольников» в Мариуполе.