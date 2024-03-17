О том, что в течение прошедших 24-х часов, пограничные патрули совместно с бойцами Сил Обороны смогли остановить 3 вражеские ДРГ в Сумской области, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной пограничной службы Украины.

Как стало известно, в одной ситуации, пограничниками, выполнявшими боезадачу на одном из направлений у государственных рубежей, были обнаружены несколько человек, входящих в состав российской ДРГ, продвигавшихся с территории государства-террориста — диверсантов сразу накрыли огнем, навязав «освободителям» стрелковый бой. В прочих двух случаях, пограничники и военнослужащие ВСУ заранее выявили ДРГ «второй армии мира», также открыв огонь на поражение.

Следует отметить, что с целью усиления контрполя на направлениях вероятного захода ДРГ РФ, Украина выдвинула соответствующие резервные подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии и ВСУ, одновременно задействовав артиллерийские и минометные расчеты.

Ранее мы писали о том, что сегодня, 17-го марта, РФ разбомбила центр Великой Писаревки на Сумщине.