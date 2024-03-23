О том, что вся подобная информация, тиражируемая россиянами, является не более, чем фейком, поскольку нет никаких официальных подтверждений совершения гражданами этой центральноазиатской страны теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал МИД Таджикистана.

По словам представителей таджикского внешнеполитического ведомства, Душанбе не получало от официальных властей РФ никаких подтверждения касательно циркулирующей дезинформации об участии граждан Таджикистана в теракте. Именно по этой причине, МИД Таджикистана рекомендует обращать внимание лишь на официальные данные, распространяемые госорганами РФ.

Кроме того, чиновники МИД Таджикистана добавили — публикация недостоверных сведений лишь нанесет вред их гражданам, находящимся за пределами своей страны.

Ранее мы писали о том, что в ЦПД разоблачали российское deepfake-заявление Данилова о «причастности Украины» к теракту в «Крокус Сити Холл».