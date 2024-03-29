О том, что в соответствии с экспертной оценкой представителей нижней палаты парламента ФРГ (Бундестага), переброска сухопутных подразделений определенного государства-члена НАТО на территорию Украины автоматически не сделает все прочие страны-партнеры Североатлантического Альянса сторонами войны с РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал DPA.

По мнению экспертов, при сценарии, в котором отдельная страна, являющаяся членом Альянса, приняла решение действовать самостоятельно, то есть выйдя за рамки заранее согласованной операции НАТО, проигнорировав все структуры командования данного оборонного блока, то «ни НАТО в целом», ни иные государства-партнеры, не смогут оказаться «сторонами конфликта».

В частности, если по какой-либо причине армия государства-партнера Альянса (например, Франции) зашла в Украину, где прибегла к «коллективному праву на самооборону» (согласно статье 51 «Устава ООН») на стороне Киева в текущей войне, и потом подверглась нападению со стороны РФ в момент проведения боевых действий, это не может оказаться сценарием, предусмотренным статьей 5 «Договора НАТО» (агрессия против стран-членов Альянса/войск на/над их территорией).

Впрочем, если путинские войска осмелятся нанести удар по целям, расположенным во Франции, то это посчитается подпаданием под 5 статью «Договора НАТО», и все члены Альянса ответят гадлежаще.

Ранее мы писали о том, что адмирал НАТО Бауэр называл ключевую фобию Путина, из-за которой РФ развязала войну против Украины.