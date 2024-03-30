О том, что войска Путина впервые ударили по мирному населенному пункту нашей страны тяжелой авиационной бомбой ОДАБ-1500, пишет «НБН», ссылаясь на материал журналиста немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Как стало известно, с помощью данной боеголовки «вторая армия мира» осуществила атаку на поселок Великая Писаревка (Сумщина). Исходя из анализа открытых источников, проведенного экспертом BILD Юлианом Репке, после масштабного взрыва ОДАБ-1500, в небо поднялся столб дыма, высотой в 1 километр.

Следует отметим, что объемно-детонирующая авиабомба (ОДАБ) является термобарическим боеприпасом времен Советского Союза, примерно за 10 метров до подхода к цели, выпускающим воспламеняющую воздух жидкость, в виде облака аэрозоля, что приводит к всеохватывающему взрыву.

Репке подчеркнул, что применение 1,5-тонной авиабомбы по территории украинского населенного пункта — «новое дно» в войне РФ против городов Украины.

Ранее мы писали о том, что в Сумской ОВА сообщали, как поступят с семьями, которые отказываются эвакуироваться из Великой Писаревки.