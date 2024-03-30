О том, при каком сценарии ПВО Украины будет в состоянии результативно противодействовать указанным УМПБ Д-30 СН, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером Воздушных Сил ВСУ Ильей Евлашем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, меры противодействия таким авиабомбам существуют, однако, в первую очередь, следует поработать с их носителями, и такой подход станет наиболее действенным в любых подобных ситуациях.

В частности, поскольку «вторая армия мира» сбрасывает эти управляемые боеприпасы с бортов тактических самолетов класса Су, только преимущество над истребителями-бомбардировщиками противника, например, как это было в недавний «сушкопад», поможет отодвинуть врага подальше от городов страны и позиций ВСУ.

Кроме того, с целью эффективного противостояния вышеописанным угрозам, Украине необходимо размещать больше средств ПВО западного образца.

Ранее мы писали о том, что Евлаш раскрывал просчеты РФ, благодаря которым ПВО Украины удается «приземлять» ракеты «Циркон».