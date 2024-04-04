О том, что после проведения тщательных подсчетов, касающихся интенсивности атак путинской армии на различных участках фронта в марте, можно сделать вывод — захватчики вынужденно сократили активность, если провести сравнение с последним зимним месяцем, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, опубликованную в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании.

Как стало известно военной разведке Британии — на линии фронта, численность задокументированных российских атак была на 9 процентов ниже в марте текущего года, в сравнении с февралем, — фиксируется сокращение вражеских штурмов с 2 340 до 2 120 в юго-западной части Донецкой области, рядом с административным центром.

Однако, статистика, касающаяся атак армии Путина в краткосрочной перспективе, немного иная — если в феврале российско-оккупационные войска пытались осуществить «мясные штурмы» по 721 разу, то уже в марте — по 809 раз в день, в основном, у Новомихайловки, Георгиевки и Урожайного.

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