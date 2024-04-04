О том, что вышеописанный документ вступит в силу с 4 мая текущего года, и теперь гражданам, ранее признанным «ограниченно годными», необходимо пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля следующего года (в течение 9 месяцев), пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Минобороны Украины.
Как стало известно, аннулирование статуса «ограниченно годный» не присваивает иной характеристики военнообязанному/военнослужащему. Кроме того, правительство располагает 3 месяцами на внедрение дополнительных надлежащих нормативно-правовых положений, определяющих пересмотренный список заболеваний для выявления годности/непригодности к воинской службе.
Например, после повторной ВВК, военного могут признать:
- непригодным и уволить из рядов Сил Обороны;
- годным — оставят для прохождения службы.
Также, если военнообязанному изменят статус «ограниченного пригодного»:
- на непригодного, то снимут с воинского учета;
- на годного — обяжут отслужить в ВСУ.
Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался о планах Москвы по дополнительной мобилизации 300 000 человек.
Добавить комментарий