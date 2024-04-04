О том, что вышеописанный документ вступит в силу с 4 мая текущего года, и теперь гражданам, ранее признанным «ограниченно годными», необходимо пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 4 февраля следующего года (в течение 9 месяцев), пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Минобороны Украины.

Как стало известно, аннулирование статуса «ограниченно годный» не присваивает иной характеристики военнообязанному/военнослужащему. Кроме того, правительство располагает 3 месяцами на внедрение дополнительных надлежащих нормативно-правовых положений, определяющих пересмотренный список заболеваний для выявления годности/непригодности к воинской службе.

Например, после повторной ВВК, военного могут признать:

непригодным и уволить из рядов Сил Обороны;

годным — оставят для прохождения службы.

Также, если военнообязанному изменят статус «ограниченного пригодного»:

на непригодного, то снимут с воинского учета;

на годного — обяжут отслужить в ВСУ.

Фото — facebook.com/MinistryofDefence.UA

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