О том, что недавно в Джанкое (ВОТ Крыма) был обнаружен ряд складских помещений, которые оборонное ведомство государства-террориста используют для хранения продуктов, воинской униформы и палаток, а также с целью накапливания и последующей переброски «живой силы», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал «АТЕШ».

Как стало известно, захватчики снова пренебрегли простыми правилами, и продолжили концентрировать военную технику в одном месте, осуществляя подобное накапливание под прикрытием объектов гражданской инфраструктуры, чтобы после ударов ВСУ, обвинить Украину в атаках на мирное население.

Впрочем, вышеуказанная информация, включая координаты (45.703063, 34.379040), уже передана Силам Обороны, чтобы защитники учитывали данные сведения при планировании «мероприятий на территории Крыма».

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «АТЕШ» рассказывали о хитростях оккупантов при транспортировке военных грузов в Крым.