О том, что недавно в Джанкое (ВОТ Крыма) был обнаружен ряд складских помещений, которые оборонное ведомство государства-террориста используют для хранения продуктов, воинской униформы и палаток, а также с целью накапливания и последующей переброски «живой силы», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал «АТЕШ».
Как стало известно, захватчики снова пренебрегли простыми правилами, и продолжили концентрировать военную технику в одном месте, осуществляя подобное накапливание под прикрытием объектов гражданской инфраструктуры, чтобы после ударов ВСУ, обвинить Украину в атаках на мирное население.
Впрочем, вышеуказанная информация, включая координаты (45.703063, 34.379040), уже передана Силам Обороны, чтобы защитники учитывали данные сведения при планировании «мероприятий на территории Крыма».
Ранее наш информационный портал писал о том, что в «АТЕШ» рассказывали о хитростях оккупантов при транспортировке военных грузов в Крым.
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