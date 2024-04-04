О том, введение каких новшеств, которые должны смягчить валютные ограничения, уже прошло в 2024 году, а также ожидать ли в дальнейшем аналогичных изменений, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы банка-регулятора Сергея Николайчука, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте НБУ (Национальный банк Украины).

По словам Николайчука, благодаря взвешенной политике НБУ и мощной международной поддержке, удалось несколько стабилизировать ситуацию на украинском валютном рынке, расширив доверие к гривне, а также обеспечив замедление инфляционного процесса и нарастив объем золотовалютных резервов.

В частности, все вышеописанное позволило НБУ:

урезать процент учетной ставки;

внедрить «управляемую гибкость» курса валют;

упростить валютные ограничения.

Замглавы НБУ акцентировал:

Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются…

Ранее мы писали о том, что экс-глава Совета НБУ называл ключевые предпосылки девальвации гривны.