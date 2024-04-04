О том, что в Министерстве образования Польши уже практически закончили проработку соответствующего законопроекта, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы польского образовательно-учебного ведомства Иоанны Мухи, опубликованное в «Радіо Свобода».

По словам Мухи, такое неожиданное нововведение стало результатом многочисленных межправительственных консультаций с коллегами из Украины, состоявшихся в столице Польши 28 марта.

В частности, в процессе обсуждения стало известно — в данном государстве от 50 000 до 60 000 детей-беженцев не вовлечены в местную систему образования. Впрочем, эти цифры несколько меньше предыдущей идентичной статистики, ранее обнародованной неправительственными организациями.

Ранее мы писали о том, как в Генштабе Польши комментировали попадание ракеты РФ на польскую территорию.