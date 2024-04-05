О том, что подобные действия российских властей связаны со стремлением государства-террориста сократить объем иностранных, в особенности западных, связей в своей экономической сфере, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно аналитикам военной разведки Британии, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, Москва взяла под госконтроль не менее 180 компаний, стоимость которых, судя по всему, суммарно достигает около 11,5 млрд долларов США.

Кроме того, российское правительство продуманно перераспределяет активы в пользу местного бизнеса, аффилированного с Кремлем, в частности, вознаграждая «элиту», открыто поддерживающей войну в Сирии и Украине.

В Минобороны Великобритании добавили — такая «деприватизация» или попросту «национализация», похоже, связаны с призывом российского диктатора Владимира Путина в его обращении к местному социуму в феврале 2024 года, касательно формирования «новой националистической элиты». Также, наращивание расходов на оборонный сектор резко усилило финансовое давление на РФ, вследствие введения экономических санкций и последующего оттока капитала из России.

Таким образом, РФ, скорее всего, устанавливает максимально возможный контроль над компаниями в «стратегических» отраслях, в первую очередь, в обороне.

Ранее мы писали о том, что британская разведка называла количество солдат, которых РФ ежемесячно бросает «в топку войны».