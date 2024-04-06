О том, как россияне «хорошо» провели подготовку к продажам, просто перекрасив дом в одном из районов этого оккупированного города, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, существует один нюанс — в многоэтажные дома, расположенных в центре города, вопреки глобальному дефициту жилья, так и не заселили мариупольцев, поскольку квартиры готовят, в основном, лишь для реализации.

Идентичную информацию разместил Центр национального сопротивления — в разрушенном армией Путина Мариуполе, оккупационная администрация, вместо выдачи жилья тем, кто его утратил, предлагает взять ипотеку. То есть, российские банки не против заработать на горе простых людей, иногда попросту перекрашивая «освобожденные» дома.

Впрочем, Кремль привычно выставляет свои намерения как заботу о нуждах местного населения, или в качестве собственного достижения.

Фото — t.me/andriyshTime

Фото — t.me/andriyshTime

Ранее мы писали о том, что Андрющенко сообщал, как вырос уровень смертности в Мариуполе с начала полномасштабной войны.