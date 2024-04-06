О том, по каким предсказуемым причинам ПВО РФ уже многократно ликвидировала свои же самолеты над Крымским полуостровом, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как отмечают аналитики военной разведки Британии, после череды ударов Украины по целям в Севастополе, а также кораблям и базам Черноморского флота в текущем году, местную российскую противовоздушную оборону, почти наверняка, привели в повышенную боеготовность.

Кроме того, «падение» указанного Су-27, судя по всему, спровоцировано вовсе не технической проблемой, а повышенным давлением и ростом напряженности в среде российских операторов ПВО.

В частности, регулярные сбивания самолетов, безусловно, вызваны страхом перед предполагаемыми действиями Украины, и приводят к тому, что россияне непреднамеренно вступают в бой со своими собственными летчиками и самолетами, и это, в свою очередь, подчеркивает недостаток осведомленности и отсутствие координации между подразделениями путинской армии.

Ранее мы писали о том, как выглядел процесс «приводнения» российского Су-27 у Севастополя.