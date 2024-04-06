О том, что ночной удар российско-оккупационной армии в этот раз был направлен не только на энергосистему Украины, то есть враги пересмотрели приоритеты, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, армия Путина не прекращает применять коварный подход к осуществлению точечных ракетных ударов, стремясь максимально терроризировать мирное население. Кроме того, «освободители» продолжают использовать тактику комбинированных атак — субботней ночью поначалу происходила дроновая, а затем ракетная. Также, приоритетными целями данной вражеской атаки стали промышленность, сельхозпредприятия и, предсказуемо, энергетика.

Впрочем, на этот раз, захватчики сосредоточились на Херсонщине, что весьма нетипично, так как это прифронтовой регион, и по нему оккупанты, обычно, бьют из вооружения малой дальности.

Предполагается, что с учетом особенностей текущего сезона года, враги решили атаковать агромощности этой области, не давая восстановиться после деоккупации — оккупанты попали в несколько сельхозпредприятий, но, к счастью, люди не пострадали.

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