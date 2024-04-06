О том, что направить заявление на переоформление выплат, включая не начисленные в марте, можно и сейчас, поскольку сроки подачи заявлений были продлены до 30 апреля, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства социальной политики Украины.

В частности, после изменения требований правительства к ВПЛ, в первые 3 месяца 2024 года стремительно выросла численность граждан, обратившихся в Центры занятости населения для постановки на учет (обязательный критерий для начисления выплат): вместо около 4 000 переселенцев, как фиксировалось в аналогичные периоды прошлого года, в феврале 2024 года — от 11 000 особ, а в марте — до 15 000 человек, то есть социальному ведомству приходится обрабатывать в 4 раза больше запросов, из-за чего возникла задержка.

Следует подчеркнуть, что после подачи нового заявления, помощь продолжат начислять лишь семьям, в которых трудоспособные особы официально работают, зарегистрировались как ФЛП (начали надлежащую бизнес-деятельность/получили финпомощь на развитие экономической самостоятельности/микрогранты на формирования или развитие собственного дела), располагают ваучером на обучение, а также в составе семьи есть дети (возрастом до 14 лет).

Кроме того, правом на первоочередное назначение помощи обладают лица с инвалидностью 1 и 2 групп, а также пенсионеры-переселенцы, чей размер пособия не 9 444 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики сообщали, когда ВПЛ получат положенные за март средства.