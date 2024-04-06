О том, как была прокомментирована недосказанность в недавнем заявлении Ермака относительно усиления российско-оккупационными войсками обстрелов административного центра Харьковской области, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичное пояснение, опубликованное в официальном Telegram-канале советника по вопросам коммуникаций главы ОПУ Дарьи Заривной.

По словам пресс-секретаря главы ОПУ, в материале вышеописанного издания, речь затрагивала лишь активизацию ракетных атак РФ на Харьков, поскольку сейчас для российской верхушки данный город стал ключевой целью обстрелов.

Кроме того, Заривная отдельно акцентировала — никаких утверждений касательно возможного наступления на Харьков от главы Офиса президента Ермака в период интервью не прозвучало.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Евлаш рассказывал, почему силам ПВО Украины сложно отражать воздушные атаки оккупантов на Харьков.