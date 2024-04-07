О том, что в течение более, чем 2 последних лет, ежесуточные потери «второй армии мира» возросли на не менее, чем на 500 человек, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Согласно оценкам аналитиков военной разведки Британии, с каждым годом статистика среднесуточных потерь россиян только росла: с 400 человек в 2022 году до 693 человек в 2023 году, и в первые месяцы 2024 года — до 987 человек. Предполагается, что такая тенденция указывает на непрекращающуюся взаимосвязанность массовых потерь оккупантов при стремлении поддержать должное давление на позиции Сил Обороны на передовой.

Однако, на протяжении первого месяца весны, среднесуточная численность потерь захватчиков, как убитыми, так и ранеными, сократилось на 74 человека — до 913 человек/ежесуточно. Все это, судя по всему, свидетельствует не только об уменьшении количества российских наступательных операций, но и «паузе» на восстановление/перевооружение армии Путина после захвата Авдеевки, а также намерениях минимизировать цифры в списках погибших на период псевдовыборов президента РФ.

Ранее мы писали о том, что в британской разведке объяснили, почему российская ПВО часто «приземляет» собственную авиацию.