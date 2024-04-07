О том, что «вторая армия мира» продолжает безуспешно бросаться в наземные атаки на позиции Сил Обороны в окрестностях Работино (Запорожская область), но поскольку не достигает успеха, то вынуждена применить тактическую авиацию, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, российские штурмы продолжаются, но на суше захватчики несколько снизили интенсивность, но традиционно перешли к воздушным ударам, пытаясь подавить сопротивление защитников корректируемыми/управляемыми авиабомбами (КАБами) и неуправляемыми авиаракетами, атакую таким способом, чтобы подразделения ВСУ не смогли нормально закрепиться.

Представитель ОК «Юг» резюмировала:

Штурмы [по суше], хотя их было всего два, были отбиты. Работаем над тем, чтобы авиация врага была не столь активной.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк рассказывала о новой тактике оккупантов на левобережье Херсонщины в районе Крынок.