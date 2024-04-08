О том, что даст РФ выведение «в небо» оставшихся самолетов А-50, и как долго может продлиться их восстановление, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ Ильи Евлаша, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, Украине удалось «приземлить» малую часть самолетов А-50, которых у РФ осталось еще не менее 7, на данном этапе проходящих модернизацию. В частности, у ВКС РФ было лишь 2 переоборудованных самолета, которые, в итоге, и были уничтожены.

Спикер Воздушных Сил добавил — потенциал в восстановлении аналогов у РФ есть, однако вопрос заключается в том, как оперативно россияне смогут их подготовить, так как множество комплектующих и деталей, которые требуются для установки в А-50, попросту не производятся в стране-агрессоре.

Кроме того, остатки данных самолетов являются достаточно старыми, и использовать их по прямому назначению — практически бесполезно, например, из-за громоздких древних компьютеров, занимающих очень большое пространство на борту А-50, и не имеющих современного функционала, который они обязаны выполнять, то есть потенциал авиации РФ в обнаружении и координации действий частично сократился.

Помимо всего вышеописанного, существует необходимость в подготовке квалифицированного летного состава, который бы смог эффективно выполнять поставленные задачи.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк объясняла, чем РФ «подсвечивает» цели для ракетных атак на Украину вместо ликвидированных А-50.