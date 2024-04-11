О том, что для полноценного прикрытия неба над украинскими городами от атак государства-террориста, нашей ПВО необходимо лишь чуть более 20 современных систем ПВО/ПРО типа Patriot, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ Ильи Евлаша, опубликованное «Укринформом».

По словам Евлаша, для обеспечения эффективного противодействия ракетно-дроновым атакам РФ, Украине хватит 25 комплексов подтипа Patriot. Однако, сейчас ощущается существенный дефицит и прочих средств, которые смогли бы прикрывать небо, — например, переносные зенитно-ракетные комплексы, активно применяемые мобильно-огневыми группами.

Также, следует оперативно развить целую систему ПВО, сделав ее глубоко эшелонированной, и включающую комплексы малого («Кроталь», «Эвенджер», «Гепард»), среднего (IRIS-T, NASAMS) и большого радиуса действия (Patriot и SAMP/T), поддерживаемые истребительной авиации и установками «Скайнекс» — так называемыми истребителями беспилотников.

Ранее мы писали о том, что у Буданова раскрывали причины активизации массированных атак РФ на Украину.