О том, что по итогам вышеописанных консультаций, премьер-министр Словакии Роберт Фицо неожиданно заявил — его государство перестанет создавать препятствий на пути Украины в Евросоюз, пишет «НБН», ссылаясь на совместную пресс-конференцию глав двух правительств, транслируемую на официальном YouTube-канале «КабМін».

По словам Фицо, с этого момента Словакия намеревается в полном и абсолютном объеме поддерживать амбиции Украины касательно членства в ЕС, и это не является какой-либо «спекуляцией».

Премьер-министр Словакии добавил, что его страна желает только помочь Украине, и поделиться своим опытом, касающимся переговоров о вступлении в европейский блок.

Фицо подчеркнул, что подобная смена позиции Словакии в желании Украине быстро стать членом Евросоюза, станет «гарантией для перспектив страны, для развития страны и для мирного развития».

Премьер-министр Словакии акцентировал:

Мы держим кулаки за вас.

Ранее мы писали о том, что президент Словакии резко комментировала связи своего премьера Фицо с Орбаном.