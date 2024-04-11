О том, что все энергетики, на момент вражеской атаки находящиеся на смене, остались живы, однако Трипольская ТЭС полностью выведена из строя, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрея Гота, опубликованное информационном агентством «Интерфакс-Украина».

По словам Гота, вследствие серии попаданий по указанной ТЭС, произошло масштабное возгорание в турбинном цехе, и даже сейчас на предприятии не прекращаются мероприятия по локализации очага огня.

Глава наблюдательного совета добавил, что из-за аналогичного уничтожения Змиевской ТЭС на Харьковщине, и захвата Углегорской ТЭС на Донетчине, «Центрэнерго» утратило фактически 100 процентов электрогенерации.

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