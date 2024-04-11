О том, что энергосистема Украины лишилась части электрогенерации, однако в «Укрэнерго» обещают — резкое введение отключений в энергоснабжении не ожидается, при определенных условиях, пишет «НБН», ссылаясь на «РБК-Украина».

По словам энергетиков, в суточные пиковые часы в стране будет несколько меньше внутренней мощности для перекрытия нужд населения вследствие потери Трипольской ТЭС.

В частности, на протяжении дня потребности покрываются солнечными электростанциями, и в системе есть скромный, но переизбыток-профицит. Однако, в вечерний максимум, — период с 7 до 10 часов вечера, вероятна незначительная нехватка электроэнергии, потому «придется брать аварийную помощь», если страны-соседи смогут ее предоставить.

Кроме того, при возникновении сценария необходимости ограничений потребления, в компании-поставщике обещают сообщить заранее.

Ранее мы писали о том, что в «Центрэнерго» рассказывали о последствиях удара РФ по Трипольской ТЭС на Киевщине.