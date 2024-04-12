О том, что украинским правительством сегодня, 12 апреля, утвержден процесс начисления дополнительных выплат защитникам страны, включая правоохранителей, исполняющим боезадачи «на нуле», в размере 70 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, проведено выполнение инициативы, совместно разработанной парламентом и Кабмином — теперь военнослужащим и полицейским, выполняющим боевые задания на первой линии, гарантируется выплата единовременного вознаграждения в 70 000 гривен, которое станет начисляться за каждые 30 дней.

Основываясь на вышеописанной информации, можно провести просто подсчет — военным «на нуле» будут выплачивать, помимо заработной платы от 20 000 гривен до 25 000 гривен, «боевые» в 100 000 гривен и дополнительные «правительственные» 70 000 гривен, что суммарно составит от 190 000 гривен до 195 000 гривен/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали влияние принятого «мобилизационного» законопроекта на ход войны в Украине.