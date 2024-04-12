О том, почему в вышеописанном документе больше нет положения, касающегося демобилизация военнослужащих, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Лазуткина, об этих «36 месяцев никто не говорил», как и не утверждал однозначно — демобилизацию проведут «прямо сейчас». В частности, запуск механизма демобилизации является принципиальным процессом, возможным лишь при «переходе к мирному времени». Таким образом, поскольку на данном этапе агрессия РФ не прекращается, а эскалация только нарастает, речи о мирном времени не идет.

Впрочем, спикер Минобороны добавил — сейчас начата разработка отдельного законопроекта, которым предлагается установить сроки демобилизации защитников, включая критерии «этого процесса», что займет «максимально быстрые сроки».

Лазуткин резюмировал касательно принятия вышеуказанного проекта закона:

Здесь многое еще будет зависеть от парламентариев. Ведь мы знаем, на примере даже закона о мобилизации, что там процессы требуют определенного времени.

Ранее мы писали о том, что в ISW оценивали влияние принятого «мобилизационного» законопроекта на ход войны в Украине.