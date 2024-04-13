О том, что агентурной сетью движения сопротивление был выявлен очередной склад оружия и боеприпасов «второй армии мира», при этом БК россияне разместили в подвале школы, на территории Новоалексеевки (ВОТ Херсонской области), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале «АТЕШ».

В ходе наблюдения партизаны смогли подтвердить визуально — «освободители» хранят в действующем общеобразовательном учреждении артиллерийские снаряды, мины и прочие типы боеприпасов.

Таким образом, основываясь на полученной информации, можно понять — армия Путина продолжает нарушать нормы международного права, поскольку использует мирные объекты для достижения военных целей.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «АТЕШ» демонстрировали, как оккупанты прикрываются гражданской инфраструктурой Джанкоя для обеспечения войск.