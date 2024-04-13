О том, что российские «власти» Луганска слышали два «хлопка» после ракетной атаки, осуществленной на район городского автовокзала, пишет «НБН», ссылаясь на жалобы, опубликованные в Telegram-канале посла так называемой «ЛНР» при стране-агрессоре РФ Родиона Мирошника.

Идентичную информацию опубликовало российское пропагандистское агентство «ТАСС», заранее и пока безосновательно утверждая — именно Силы Обороны Украины запустили как минимум две ракеты Storm Shadow.

Также, украинский Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» сообщил об очередной «бавовне», которая «расцвела» прямо на заводе, где базировались оккупанты и их бронетехника — это предприятие использовалось «второй армией мира» как ремонтные мастерские.

Как стало известно, удар был нанесен по Луганскому машиностроительному заводу, на котором, в соответствии с предварительными данными, действительно находится рембаза армии Путина.

Ранее мы писали о том, что губернатор Белгородщины жаловался на взрывы и пожары после очередного «прилета» беспилотников.