О том, что вышеописанное покушение не стало чем-то слишком новым для главы Херсонской ОВА (областной военной администрации), пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в Facebook-профиле Александра Прокудина.

По словам Прокудина, информация Малюка является абсолютной правдой, но, к сожалению, он должен добавить, — «это далеко не первая и, пожалуй, и не последняя попытка [покушения]».

Глава Херсонской ОВА добавил — он знал, на что шел, когда давал согласие на работу в прифронтовой области, в которой, фактически ежедневно, от обстрелов вояк государства-террориста гибнет и страдает местное население.

Чиновник подчеркнул — оккупанты прицельно охотились с FPV-дрона не только за ним (в период попытки покушения), но и аналогичные действия осуществляют касательно мирного населения, и резюмировал:

Я такой же человек, как и другие, это наша обыденность. Хочу поблагодарить СБУ за проведенную операцию. Самое главное, что разоблачен еще один коллаборационист, предавший страну.

Ранее мы писали о том, что Малюк рассказывал о попытке покушения на Прокудина.