О том, что представителями оборонного ведомства при участии офицеров Генштаба ВСУ уже начата разработка законопроекта о демобилизации, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Лазуткина, вышеописанный точно уже «в работе», и как минимум в течение ближайших месяцев должна появиться предварительная версия, которая позднее и будет отправлена на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Представитель Минобороны подчеркнул — все предыдущие сообщение из официальных источников, касающиеся сроков готовности «демобилизационного» законопроекта не ранее, чем через 8 месяцев, «после определенных дискуссий», были пересмотрены.

Функционер отдельно выказал надежду — законопроект, возможно, подготовят раньше вышеописанных сроков.

Ранее мы писали о том, что адвокат объясняла, сработают ли «методы кнута», предусмотренные законом о мобилизации.