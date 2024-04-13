О том, что на этот раз задумали спецслужбы страны-агрессора, естественно, с подачи кремлевской верхушки, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал, обнародованный американским Институтом изучения войны (ISW).

Как стало известно, на днях Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ) было размещено заявление — они якобы предотвратили совершение группой выходцев из Средней Азии очередного теракта, направленного на российский военный объект на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Предполагается, что указанная «акция» проводилась в рамках предсказуемых попыток в формировании информационных условий/предпосылок, изображающих любое вероятное нападения Сил Обороны/ВСУ на законные российские военные цели на ВОТ Украины в качестве «террористических атак» или терактов.

Ранее мы писали о том, что в ISW оценивали влияние принятого «мобилизационного» законопроекта на ход войны в Украине.