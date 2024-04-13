О том, что в Украине могут вернуть периодические включения/отключения электроэнергии, если российско-оккупационные войска продолжат активное совершение массированных комбинированных ударов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства энергетики Светланы Гринчук, прозвучавшее в Telegram-канале «Радіо Свобода».

Исходя из слов Гринчук, в летний сезон, вероятно, вырастет потребление электроэнергии вследствие жарких метеоусловий — население начнет пользоваться системами охлаждения, потому возможно введение графиков отключений «света».

Кроме того, энергетики не прекращают разбор завалов на объектах, оценивают состояние оставшегося оборудования, и пытаются оперативно отремонтировать то, что подлежит восстановлению. Впрочем, однозначно спрогнозировать, станут ли применяться отключения, пока довольно сложно, так как «практически ежедневно происходят массированные атаки и дополнительные повреждения», но если атаки РФ будут продолжаться, то Украина реально столкнется с введением ограничений, то есть потребители получат доступ к электроэнергии лишь «с периодичностью».

Ранее мы писали о том, что Галущенко оценивал возможность «блэкаутов» в Украине в связи с атаками РФ на энергетику.