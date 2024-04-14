О том, что в Украину, судя по всему, данный комплекс противовоздушной обороны отправят без особых задержек, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение, прозвучавшее от представителя Воздушных Сил ВСУ майора Ильи Евлаша, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, подобная поставка является весьма специфическим и определенным процессом, поскольку необходимо завезти не что-то одно, а доставить все эти несколько пусковых установок и пункт управления, — «это не одна машина».

Спикер Воздушных Сил подчеркнул — все оборудование доставят на территорию Украины, но процедура может занять некоторый отрезок времени, и он не хотел бы говорить какой, так как «противник» может «мониторить ситуацию». Впрочем, можно утверждать одно — Германия осуществит поставку Patriot «как можно быстрее».

Ранее мы писали о том, что Федоров рассказывал, что только Patriot сможет защитить ДнепроГЭС от атак РФ.