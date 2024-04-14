О том, что в соответствии с информацией украинских партизан, наиболее уязвимым к такой проблематике стала Донецкая область, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, именно на Донбассе, на протяжении последних лет оккупации, активно работают глобальные схемы поставок из РФ, включая также производство и распространение различных наркотиков, которые, по большей части, контролируются и охраняются «кадыровскими бандформированиями».

Предполагается, что это стало возможным вследствие набора в ряды российско-оккупационных войск наркозависимых личностей, находящих средства на свой порок жестокими действиями против местного населения, то есть грабежом. Кроме того, захватчики «обчищают» аптеки и расправляются с провизорами, если те не могут или не желают выдавать «нужные препараты».

При этом, оккупационные «власти» и коллаборационисты лишь создают имитацию борьбы с наркоторговлей — на днях с целью «показухи» был задержан медработник, якобы занимающийся распространением наркотиков: у «дилера» дома нашли более 10 килограммов запрещенных препаратов.

Ранее мы писали о том, какие факторы провоцируют «моральное разложение» захватчиков на Донетчине.