О том, что Вашингтон не стремится к открытому вооруженному противостоянию Тегерану, однако продолжит защищать собственные войска и силы партнеров в зоне боевых действий, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Пентагона Ллойда Остина, опубликованное на официальной странице Минобороны США.

По словам Остина, президент Джозеф Байден отдал приказ силам США на Ближнем Востоке 13-14 апреля об участии в перехвате ракет и ударных БПЛА, нацеленных на Израиль, и выпущенных Ираном, Ираком, Сирией и Йеменом. Кроме того, США подтверждают готовность к пролонгации защиты как своей армии, так и сил союзников в данном регионе, в частности, не только предоставляя долгосрочную поддержку обороне Израиля, но и укрепляя региональную стабильность.

Помимо всего вышеописанного, Вашингтон осуждает бессмысленные и наглые нападения Тегерана и его приближенных структур, одновременно призывая Иран экстренно прекратить любые аналогичные атаки, в том числе, и со стороны марионеточных формирований, ради снижения напряженности.

Остин резюмировал:

Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля.

Ранее мы писали о том, что в ЦАХАЛе заявляли о ликвидации «почти всех» иранских ракет и дронов-камикадзе во время атаки 14 апреля.