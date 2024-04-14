О том, что российско-оккупационные войска поставили действия на «оперативную паузу» на двух направлениях передовой, чтобы попытаться захватить лишь один населенный пункт, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

По словам Лысогора, как на Лиманском, так и на Купянском участках фронта, враги временно взяли «оперативную пауз», сосредоточив штурмы на поселке Белогоровка, у которого защитники нашей страны мужественно удерживают оборонные позиции, регулярно отбрасывая «хороших русских» на исходные точки.

Глава Луганской ОВА добавил — «освободители» не прекращают обстреливать села региона, в которых еще есть гражданской населений: Макеевка и Невское оказались под огнем артиллерии и минометов, а на Невское была осуществлена атака дронов-камикадзе РФ.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в ISW называли три ключевых участка фронта, на которые оккупанты стараются оттянуть резервы и ресурсы ВСУ.