О том, что в зоне, контролируемой оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица» ситуация — по-прежнему сложная, но контролируемая, и наиболее «горячими» остаются Бахмутский и Авдеевский участки фронта, пишет «НБН», ссылаясь на представителя ОСГВ Назара Волошина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, вышеописанная интенсификация наступления оккупантов связана не только с окончанием псевдовыборов в стране-агрессоре, но и с тем, что российская военная верхушка поставила задачу до 9 мая овладеть Часовым Яром, поскольку «это их определенный символизм».

Спикер ОСГВ «Хортица» добавил — тактические ходы врага у Часового Яра заключаются в ведении круглосуточных атак малыми группами, сопровождаемых огнем артиллерии и авиацией, с целью взятия под контроль города и близлежащих населенных пунктов. Впрочем, вопреки этому, Силы Обороны не прекращают наносить громадный урон противнику, как в «живой силе», так и бронетехнике.

Также, с учетом такого осложнения ситуации, командование ВСУ приняло надлежащие решения, которые вскоре «будут воплощены в жизнь», в частности, усиление этого направления средствами РЭБ и ПВО, о чем сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Ранее мы писали о том, что Сырский называл дату, поставленную путинской армии как «дедлайн» на захват Часового Яра.