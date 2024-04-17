О том, что на ВОТ нашей страны российскими «властями» начата раздача грамот коллаборационистам, активно помогавшим проводить фейковые выборы президента РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, «меткой коллаборанта» уже могут похвастать семь членов так называемых «избирательных комиссий», совместно с захватчиками обходивших домовладения украинцев в поисках тех, «кто откроет двери». Теперь обладание подобной наградой свидетельствует о прямой причастности к коллаборационистской деятельности.

В ЦНС подчеркнули — одной такой грамоты маловато, чтобы «справедливо» оценить вклад предателей в «легализацию» оккупационных властей, потому каждый из членов «избиркомов», вскоре получит дополнительное «вознаграждение».

Ранее мы писали о том, что «кадыровцы» наладили и контролируют наркотрафик на ВОТ Донецкой области.