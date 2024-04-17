О том, что по причине резкого похолодания, дождей и шквальных порывов ветра, в старне заметно увеличились масштабы потребление электроэнергии, и потому необходимо начать экономить, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, обнародованное в Telegram-канале «Укрэнерго».

Как стало известно, утром среды, 17 апреля, уровень энергопотребления подрос 6,5 процента, если сравнивать с аналогичным показателем вторника, 16 апреля.

В «Укрэнерго» акцентируют — для покрытия подобной динамики, требуется дополнительное включение 3-4 блоков на тепловых электростанциях (ТЭС), однако на данном этапе такая возможность отсутствует, поскольку ТЭС стали ключевыми целями ракетных ударов государства-террориста.

Энергетики резюмировали: сегодня вечером, с 7 часов до 10 часов, следует потреблять электроэнергию в экономном режиме, что позволит не допустить глобальных отключений «света» по всей Украине.

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