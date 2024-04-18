О том, что большая часть респондентов (48,2 процента) высказались в поддержку отправки в Украину военного контингента западных государств-партнеров, пишет «НБН», ссылаясь на результат соцопроса, проведенного Центром Разумкова, продемонстрированный на YouTube-канале «Інтерфакс-Україна».

Полностью одобряют подобную инициативу, предложенную Макроном, 26,1 процента опрошенных, а 74,3 процента украинцев, то есть более двух третей, либо полностью поддерживают, либо не против привлечения иностранных союзнических армий к защите Украины от РФ.

Впрочем, категорически против или, скорее, опасаются подобного развития ситуации в своей стране — не более 12,2 процента респондентов. Массовая доля граждан, затруднившихся дать точное определение своего отношения к описанному маловероятному сценарию, на момент проведения данного соцопроса, составила 13,4 процента.

Фото — скріншот YouTube-відео.

Ранее мы писали о том, какому из государственных и общественных институтов украинцы доверяют больше всего.